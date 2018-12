'Jomme' blaast 103 kaarsjes uit Els Dalemans

07 december 2018

16u57 4 Bornem Seniorencentrum OLV in Bornem vierde vrijdag feest, en terecht. Bewoner Guillelmus -roepnaam Jomme- De Jonghe blies maar liefst 103 kaarsjes uit. Bornem telt nu drie 103-jarigen, waarvan er twee in Seniorencentrum OLV wonen.

“Jomme werd geboren in 1915, hij heeft 22 jaar in Congo gewerkt. Hij was daar voor een Belgisch bedrijf als lasser aan de slag, en deed er het onderhoud van materiaal dat men gebruikte in de mijnen. Jomme heeft twee dochters, Marie-Jeanne woont ook in Bornem en Lizette woont in Nice”, zegt Lesly Gosse van SOLV.

“De twee dochters werden ook in Congo geboren en zijn daar opgegroeid, tot de echtgenoot van Jomme tijdens de revolutie samen met de kinderen is gevlucht. Jomme is zelf nog tot 1970 in Congo gebleven, daarna heeft hij nog enkele jaren in België gewerkt. De hobby van Jomme was vroeger kaatsen en hij kon ook een behoorlijke potje schaken. Jomme is altijd een grote en sterke, zelfstandige man geweest, pas in april van dit jaar verhuisde hij naar ons seniorencentrum. We vierden zijn verjaardag vrijdag met de andere bewoners, zondag staat een familiefeest op het programma.”