“Ik deel liever mijn passie, dan mijn recepten geheim te houden” Wim Van Houcke (50) wint zilver op Belgisch kampioenschap Gelato Els Dalemans

21 november 2018

18u14 0 Bornem IJsmaker Wim Van Houcke (50) uit Mariekerke (Bornem) is in de prijzen gevallen op de ‘Gelato Festival Challenge’ in Gent. Hij won zilver tijdens het Belgisch kampioenschap voor ijsmakers, en is nu geselecteerd voor het EK in Italië. “Ik verklap mijn recepten meteen aan collega’s. Ik deel liever mijn passie en kennis, dan alleen op mijn eilandje oud te worden.”

“Het BK Gelato werd dit jaar voor de derde keer georganiseerd, tijdens de Horeca Expo in Gent. Ik nam al elke keer deel, vorig jaar maakte ik het ingewikkeld met een combinatie van wortel, amandel, gember en sesam. Het resultaat was goed voor de achtste plaats, lang niet slecht. Maar dit jaar dacht ik: ik ga het simpel houden. Het eenvoudigste ijs -pakweg een vanille-smaak- moet óók goed gemaakt zijn. Dus ging ik voor een combinatie van bittere koffie en gebrande zoute karamel, en het resultaat viel duidelijk in de smaak”, zegt Van Houcke. “Met deze prijs ben ik automatisch geselecteerd voor de tweejaarlijkse Europese kampioenschappen in Bologna (Italië) in 2020. Daar zullen we met een ploeg van 4 tot 6 Belgen onze kleuren verdedigen.”

“Meteen na de prijsuitreiking heb ik mijn recept verklapt aan mijn collega’s. Dat verbaast velen, maar ik zou het niet anders willen doen. Prijzen halen is niet hét doel, ik wil vooral banden smeden, ideeën uitwisselen, van elkaar leren en mijn passie delen. Ik pak het liever zo aan, dan van mijn kennis een groot geheim te maken en uiteindelijk oud en alleen te eindigen. Als voorzitter van de Belgische bond van ijbereiders probeer ik hetzelfde te doen: ijsventers verenigen om samen sterker te staan. Daarom hang ik op de beurs ook bij de jongeren rond: ik geef hen tips, en kijk goed naar hoe ze werken en wie wat kan en durft. Op die leeftijd zie je al wie het karakter en de passie heeft om door te gaan.”

Die passie is bij Van Houcke gigantisch groot, al rolde hij net geen 30 jaar geleden eerder toevallig in het vak. “Ik volgde een opleiding patisserie en chocolatier, en ging daarna ook in die richting aan de slag. Maar: na een paar maanden kreeg ik jeuk en uitslag. Het bleek om een bloemallergie te gaan, er zat niets anders op dan mijn job op te geven. Mijn vader was ijsbereider, en hij raadde me aan met een ijsronde te starten”, zegt Van Houcke.

“Rondrijden met een ijsjeskar is een zàlig beroep. Ik ben een babbelaar en heb graag mensen rondom mij, iedereen reageerde steeds enthousiast op mijn komst en aan de kar was het altijd feest. Nu is het rustiger: ik heb mijn eigen ijsatelier in Mariekerke en lever aan restaurants en crèmeries. Je zal mijn nieuwe ijssmaak dus daar kunnen proeven, en ik verwerk hem ook in de ijstaarten die ik maak voor de feestdagen.”