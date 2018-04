'Haal de Lijn over de Brug' viert achtste verjaardag met rondrit 18 april 2018

De burgerbeweging 'Haal de Lijn over de Brug' vierde dinsdag haar achtste verjaardag met een rondrit door Klein-Brabant en het Waasland. Zeer toepasselijk kozen de actievoerders voor een oldtimer-busje om de verbinding te maken tussen beide Schelde-oevers.





"Het feit dat we ons na 8 jaar nog steeds zo blijven inzetten voor meer openbaar vervoer in de regio, maakt duidelijk dat het probleem groot is. Er beweegt echter niets, integendeel: we moesten meermaals vaststellen dat vele politici -zowel lokaal als nationaal- echt niet wakker liggen van dit dossier", zegt Dirk Smet. "Nochtans vragen zovelen om een vlotter woon-werkverkeer, een betere verbinding met het ziekenhuis van Bornem en Willebroek, enzovoort. Men stimuleert het fietsen, maar dit is niet de oplossing voor iedereen. Ondertussen slibt de N16 verder dicht en stijgt de druk op de sluipwegen. We vestigen nu onze hoop op het project rond de vervoersregio's. Tegen 2020 moeten lokale besturen mee kunnen beslissen over het openbaar vervoer in hun gemeente, wij hopen dat men dan eindelijk de juiste keuzes maakt."





Bornems burgemeester Luc De boeck (CD&V) en mobiliteitsschepen Liesje Pauwels (CD&V) begrijpen de frustratie. "We hebben écht wel ons best gedaan, maar het blijkt enorm moeilijk om bij hogere overheden, NMBS, De Lijn, ... als kleine gemeente zulke zaken in beweging te krijgen. Vaak krijgen we 'andere prioriteiten' en 'te weinig geld' als antwoord. Ook wij hopen dat het vervoersregio-project dit probleem zal kunnen oplossen." (EDT)