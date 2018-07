"Geloof, hoop en liefde overwinnen alles" LESLEY EN DANNY VERLOREN 10 JAAR GELEDEN INA EN THIBO WANNES VANSINA ELS DALEMANS

26 juli 2018

02u49 0 Bornem "Geloof, hoop en liefde overwinnen alles." Exact tien jaar geleden lieten Ina (2) en Thibo (9) het leven bij een vreselijk verkeersdrama op de Mechelse R6. Een verlies haast te zwaar om dragen voor de ouders en de zussen, maar toch willen ze op de trieste verjaardag een positief verhaal brengen. "Uiteindelijk komt alles wel ergens weer goed."

Dag op dag tien jaar geleden werd de wagen met daarin het volledige gezin Vermeiren in de flank aangereden door een bejaarde bestuurder. De verkeerslichten op het kruispunt van de R6 met de Antwerpsesteenweg waren defect, de man reed zomaar door. Ina en Thibo werden uit de wagen geslingerd, de ouders en de zussen Enya en Liene (nu 18 en 16) bleven uiterlijk haast ongeschonden. Lesley Cornand (41) en haar man Danny Vermeiren (49) uit Bornem deden al vaker hun verhaal. Over hun verdriet en de problemen waarmee ze geconfronteerd werden, maar ook de positieve wendingen zoals de geboorte van Kian zeven jaar geleden en de opstart van bakkerij Bakmaatje in Mariekerke.





Paar maanden thuis

Sinds de laatste keer hadden ze zich voorgenomen geen interviews meer te geven over het drama dat hen tien jaar geleden zo hard trof. Het oprakelen van het verhaal is niet alleen pijnlijk, ze hebben het gevoel daar niets meer aan toe te voegen te hebben. Voor Het Laatste Nieuws maken ze een uitzondering, op voorwaarde dat het verhaal positief is. "We willen een boodschap brengen. Het leven is niet altijd gemakkelijk en er is niks mis mee je hoofd te laten hangen, maar op zekere morgen moet je wel de spirit vinden om je te herpakken en ervoor te gaan", zegt Danny. Het gezin spreekt uit ervaring. Zijn vrouw ging door de hel na het ongeval, bij hem kwam de zwaarste klap later. Nog niet zo lang geleden ging hij er volledig onderdoor op zijn werk en zat hij een paar maanden thuis. "Het ging even niet meer en ik ben er sterker uitgekomen, al zijn er nog moeilijke momenten en zullen er nog veel volgen. Het is te gemakkelijk te zeggen: 'het is mij niet gelukt, maatschappij kom mij nu maar te hulp'."





Hebben ze het ongeval dan verwerkt? Alsof dat zou kunnen. Bij het horen van de minste sirene ziet Lesley de beelden terugkomen als in een film. Danny rijdt sinds het ongeval niet meer met de wagen. De berichtgeving deze week over het overlijden van Vic (6) nadat die kwam vast te zitten in een Portugees zwembad, hakte er bij hem zwaar in. Iemand die een kind verliest, het ligt gevoelig. "Het is alsof we een ledemaat zijn verloren en dat komt nooit meer terug", zegt hij. Maar ze blijven wel proberen om het geluk te vinden. "Ken je het nummer 'Life's what you make it' van TalkTalk? Het is niet helemaal, maar wel voor een groot stuk waar. Als je niet de moeite doet om er iets van te maken, zal het niet komen. Geluk wordt je niet in de schoot geworpen." Vandaag is geen gewone dag voor de familie Vermeiren, uiteraard niet.





Movie Park

De plek van het ongeval zullen ze echter niet bezoeken. Daar zijn ze sindsdien ook nooit meer geweest. Danny gaat wel gewoon werken bij de Douane zoals hij altijd is blijven doen. "Dan ben ik bezig." Lesley trekt met de kinderen naar het Duitse pretpark Movie Park. "Ik heb er bewust voor gekozen om iets leuks te gaan doen, om de gedachten te verzetten. Ik ben blij dat we gaan. Movie Park is ook goed gekozen. Het draait rond figuren van Nickelodeon als Dora. Thibo was daar gek op", herinnert ze zich. Na een moeilijke periode heeft Liene haar schoolcarrière weer op de rails en ook de mama krabbelde na een zeer moeilijke periode weer overeind, onder meer dankzij haar Bakmaatje. "In november heb ik het bakkerijtje twee jaar. Het gaat beter en beter en ik heb intussen mijn vast cliënteel." Bakmaatje bracht ook dochter Enya geluk. Dankzij de bakkerij leerde ze anderhalf jaar geleden haar vriend kennen. "Ik ben gelukkig nu", zegt Enya, "maar dat neemt niet weg dat ik ook vaak verdrietig ben omdat mijn broer en zus er niet meer zijn." Liefde heerst ten huize Vermeiren. Op 21 augustus hernieuwen Danny en Lesley hun huwelijksgelofte. "We zijn dan 20 jaar getrouwd en daar zijn we eigenlijk wel fier op. We staan er nog, met een enorme liefde voor elkaar. Na het ongeluk hebben veel mensen gezegd: die blijven niet bij elkaar. Het is inderdaad zo dat mensen die iets tragisch meemaken vaak uit elkaar gaan, wij bewijzen het tegendeel en dat zullen we die dag met iedereen die ons lief is delen."