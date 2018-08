'Friet & More' opent deuren in Boomstraat 09 augustus 2018

02u46 0

'Friet & More', zo heet de nieuwe Bornemse frituur die gisteren de deuren opende in de Boomstraat 52. Dat zijn zaak zes concurrenten in Bornem-centrum heeft, baart Ahmed Yarahmadi geen zorgen. "Wij willen meer bieden dan de andere frituren: we hebben naast frietjes ook een reeks snacks en ijsjes op ons menu staan, en bieden zowel binnen als buiten een grote hoeveelheid zitplaatsen aan. Onze zaak vult de leemte die nog ontbrak in een winkelstraat als de Boomstraat", klinkt het. "Ik ga de frituur niet alleen runnen, maar krijg hulp van mijn gezin. Ik zal de job immers combineren met de uitbating van onze andere zaak, een superette op de Puursesteenweg. Aan horeca-ervaring ontbreekt het mij niet, in het verleden werkte ik jarenlang in een snack- en pitabar." 'Friet & More' zette alles op alles om nog voor de Dodentocht de deuren te kunnen openen. "We wilden in mei al van start gaan, maar verbouwen en inrichten vergt altijd meer tijd dan gepland. We zijn blij dat we meteen dit drukke weekend voor de boeg hebben. De komende weken plan ik ook elke dag open te zijn, om zo beter te kunnen inschatten wanneer we best onze sluitingsdag inplannen." (EDT)