"Donderpreek van pastoor tegen opnames" FILM 'VRIJDAG' BIJNA 40 JAAR NA OPNAMES OP SCHERM IN MARIEKERKE ELS DALEMANS

23 augustus 2018

02u40 0 Bornem Mariekerke keert eind augustus even terug in de tijd met de vertoning van 'Vrijdag' in het Streekmuseum. De film van Hugo Claus werd in 1980 opgenomen in het vissersdorp. "Mijnheer pastoor kantte zich resoluut tégen de opnames", weet Mariekerkenaar Guido Van Doorslaer.

"Ik leerde Hugo Claus kennen nadat ik een illustratie had gemaakt bij één van zijn gedichten. Toen hij zijn toneelstuk 'Vrijdag' wou verfilmen, stuurde hij een medewerker naar Mariekerke om het dorp te verkennen. Het bleek helemaal wat hij in gedachten had en hij vroeg me om hem te helpen bij het regelen van de nodige locaties en het vinden van de figuranten. Als regisseur van het Passiespel, lid van de cultuurraad, het koor en de harmonie kende ik immers een heleboel mensen", zegt Van Doorslaer.





"Het huis naast het onze stond leeg, dus daar kon de filmploeg uitgebreid gebruik van maken voor opnames. De acteurs en medewerkers konden voor hun catering terecht in het Parochiehuis. De uitbater wreef zich al in de handen omwille van die extra inkomsten, maar dat was buiten mijnheer pastoor gerekend. Hij begon tijdens de wekelijkse mis plots over de 'schandalige' film, waar inwoners van Mariekerke niét aan mochten meewerken. 'Vrijdag' vertelt immers het verhaal van Georges, een veertigjarige werkman, die in de gevangenis terechtkomt na een seksuele relatie met zijn dochter. Ik zat tijdens de preek van de pastoor in het kerkkoor en viel bijna van mijn stoel (lacht). Door hem haakten enkele figuranten af, ook het Parochiehuis mocht niet meer gebruikt worden."





Herbert Flack

"Voor de Mariekerkenaars die wél nog figureerden, was het een heel avontuur: de dames werden telkens mooi opgemaakt en gecoiffeerd, ze stonden op de set met bekende acteurs als Frank Aendenboom, Herbert Flack, Hilde Van Mieghem, Ann Petersen.... Maar het alsmaar herhalen van de scènes begon ons op den duur te vervelen. Zo moest één van de mannen friturist spelen: een héle dag lang stond hij opnieuw en opnieuw frieten te scheppen en te bakken. Uiteindelijk haalde dat stuk niet eens de film (lacht). Ook onze overbuur Roger had het gehad met de filmploeg die zijn woning had ingepalmd: hij mocht 's avonds niet gaan slapen omdat de opnames binnen nog aan de gang waren. Roger is toen met een ladder tegen de gevel langs de eerste verdieping naar binnen gekropen. Zijn vrouw Zulma - ondertussen overleden - was dan weer énorm populair bij de filmploeg. Zij schotelde hen allerlei lekkers voor, zoals onze 'paling in't groen op zijn Mariekerks'. Onlangs nog vroeg Flack hoe het nu gaat met Zulma, ze is hem ook na al die jaren bijgebleven."





'Vrijdag', verschijnt op 24/08 om 21.15 uur in het Streekmuseum, Omgangstraat 34.





Meer informatie via





www.terdilft.be