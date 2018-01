"Doe iets met toerisme én natuur" ALLEEN GROEN STEMT NIET VOOR KASTEEL ALS PUBLIEKSLOKKER ELS DALEMANS

Een archiefbeeld van het kasteel van graaf John de Marnix de Sainte Aldegonde. Bornem Alleen meerderheidspartij Groen stemde gisteravond niet voor het project 'Van Steen tot Steen', dat veel meer toeristen moet lokken naar het kasteel van Bornem. "We willen het kasteel een toekomst geven en deze subsidie niet mislopen, mààr er moet ook gedacht worden aan onder andere de verkeersdruk en natuurbeheer. Hoe gaat Bornem jaarlijks 15.000 extra toeristen slikken?"

Met het project 'Schelde Sterk Merk' wil het Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD) de erfgoedsites in de Scheldevallei opwaarderen. De subsidie van meer dan 4 miljoen euro zal gebruikt worden om onder andere de kastelen van graaf John de Marnix de Saint-Aldegonde in Bornem en het kasteel van Wissekerke te laten uitgroeien tot sterke toeristische trekpleisters. De betrokken partners moeten nu een samenwerkingsovereenkomst afsluiten om de plannen daarna concreet uit te werken. Bornems coalitiepartner Groen onthield zich op de jongste gemeenteraadszitting bij de stemming.





"We willen absoluut een mooie toekomst voor het kasteel, maar we kunnen ons niet helemaal vinden in het plan dat nu op tafel ligt. Zo wil RLSD de groene en rustige Kasteeldreef een asfaltlaag geven om de toeristen comfortabel te ontvangen. RLSD plant ook een onthaalgebouw met 'belevingscentrum' en horecazaak, een uitkijktoren, ...", somt Groen-schepen Tom Van Bel op. "Wij vragen om het plaatje breder en duurzamer te bekijken. Voor ons is de Kasteeldreef meer dan enkel een toegangsweg naar het kasteel, die dreef is van alle Bornemnaars. Het kan niet de bedoeling zijn deze te asfalteren om er bussen vol toeristen over te jagen. Ook wandelaars, fietsers, hardlopers, ruiters én overstekend wild moeten er nog rustig terecht kunnen. Bovendien spreekt 'Schelde Sterk Merk' over wel 15.000 extra bezoekers per jaar, hoe gaan we al deze wagens en bussen in onze gemeente opvangen? Waar zullen zij parkeren? Wij verwachten een verkeersinfarct, en vragen een mobiliteitsplan. Onderzoek een shuttlebus, bekijk een veerdienst over de Oude Schelde om bezoekers aan te moedigen met de fiets te komen, enzovoort. Betrek ook de lokale handelaars en horecazaken bij dit ambitieuze project, als we dan toch zoveel extra bezoekers verwachten."





"Ook het groen rondom het kasteel wordt volgens ons in dit plan vergeten. Wij vragen naast de focus op toerisme ook een herwaardering van het volledige gebied met de opmaak van een natuurbeheersplan. We kunnen van dit gebied een prachtig natuurpark maken dat bijna twee keer zo groot is als het Zwin. Om dit alles mogelijk te maken, moeten we kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit", vindt Van Bel.





Oppositiepartijen sp.a, N-VA, B-Democratisch, Beter Bornem en Vlaams Belang keurden het punt wél goed, maar uitten dezelfde bezorgdheden. "Er moeten nog héél veel zaken uitgeklaard worden, hou tijdens de opmaak van het Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) àlle opties open."





Burgemeester Luc De boeck (CD&V) beloofde communicatie en overleg. "We zitten nog maar in de opstartfase van dit project, maar we mogen deze grote opportuniteit niet mislopen. Alle opmerkingen worden tijdens de opmaak van het RUP onderzocht. Dit project zal een grote impact hebben. Het is aan ons de toekomst van het kasteel te verzekeren én de leefbaarheid van onze gemeenschap te bewaken."