"Dit is echt de laatste kans" Rik Verbiest - Bornem 10 maart 2018

TWEEDE AMATEURKLASSE A

Hoe vaak hebben ze het in Bornem al over de match van de laatste kans gehad? Op Torhout is het echt zo ver. Dat beseft ook Rik Verbiest.





"Zelfs als we verliezen kan het mathematisch nog. Maar je moet realistisch zijn. Dit is effectief de match van de laatste kans", zegt Verbiest. "Een overwinning kan ons een boost geven voor de resterende zes matchen. Maar als de kloof acht punten wordt, kan je het schudden. Dan beginnen we ons best al voor te bereiden op een seizoen in derde amateurklasse."





Heel wat spelers van de huidige kern blijven. "Inderdaad. Het bestuur heeft snel werk gemaakt van de contractbesprekingen. Ik denk dat er al een tiental spelers bijgetekend hebben. Nu zal het er op aankomen om ervaren spelers aan te trekken. Want dat is wat deze groep nodig heeft. En zelfs als we degraderen hoeft dit geen zwart seizoen te zijn. Een half jaar geleden leek het voortbestaan van de club in gevaar. Als je ziet waar we nu staan, moet je door de sportieve resultaten heen kunnen kijken. Bornem heeft weer een toekomst." (NPK)