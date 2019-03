“Dat hij er levend is uitgekomen is een wonder”: jong viertal ranselt willekeurig slachtoffer af ‘voor de kick’ Drie jongeren veroordeeld tot 3,5 jaar cel Tim Van der Zeypen

21 maart 2019

10u00 0 Bornem De rechtbank in Mechelen heeft vier jongeren tussen de achttien en twintig jaar oud uit Bornem en willebroek zopas veroordeeld voor een straatroof in Bornem. Het 27-jarige slachtoffer was dronken en werd aangevallen op weg naar huis. De vier ontkenden hun betrokkenheid niet, ze verklaarden te handelden voor de kick. “Ik hoop dat jullie nog een heel leven gaan nadenken over wat jullie het slachtoffer hebben aangedaan, besloot voorzitster Jessica Bourlet vandaag.

Het was een toevallige patrouille van de politiezone Klein-Brabant die begin december 2018 het slachtoffer opmerkte langs de kant. Vijf jongeren, waaronder de vier beklaagden en een minderjarige, stonden naast het slachtoffer. Bij het opmerken van de politie, sloegen ze op de vlucht. Twee jongeren werden meteen opgepakt, drie anderen werden later geïdentificeerd en opgepakt. Het slachtoffer verklaarde te zijn aangevallen, vastgehouden, geslagen en bestolen. De jongeren gingen aan de haal met een iPhone en wat tabak. De twintiger raakte ook gewond.

Walgelijk

De minderjarige werd intussen al voor de jeugdrechter gebracht, de vier anderen verschenen vorige maand voor de rechter. De feiten werden niet betwist. Maar niemand van de vier kon een antwoord geven op de vraag waarom ze deze straatroof pleegden. Oorspronkelijk verklaarden ze aan de politie en onderzoeksrechter dat ze de feiten pleegden omwille van de kick. “De vier trokken op expeditie om de willekeurige man doelbewust te overvallen. Walgelijk”, voegde de openbaar aanklager vorige maand toe in zijn vordering.

Volgens de verdediging beseffen alle vier wel intussen dat hun gedrag niet correct was. “Het verblijf in de gevangenis hebben de ogen van mijn cliënt geopend”, zei advocaat Cédric Monheim. Hij verdedigde een van de jongeren. “Hij is zwaar in de fout gegaan en heeft intussen veel spijt. Hij wil nu zo snel mogelijk zijn diploma te halen om te kunnen starten met werken”, ging de strafpleiter verder.

Cadeau

Alle vier vroegen aan de rechters een werkstraf. Alleen kreeg slechts een van hen die ook effectief opgelegd. De jongeman heeft nu een jaar de tijd om die werkstraf van 120 uur uit te voeren. Doet hij dat niet, riskeert hij alsnog een celstraf van een jaar. De drie andere verdachten in de zaak kregen celstraffen opgelegd van drie jaar met uitstel. Ze moeten zich aan een hele reeks voorwaarden houden en moeten alleen een cursus voor hun agressieprobleem volgen. “Jullie krijgen een groot cadeau maar wij hopen dat jullie begrijpen dat dergelijk gedrag niet in de maatschappij past en hopelijk beseffen jullie dat jullie het slachtoffer een levenslange angst hebben bezorgd”, verklaarde de voorzitster. “Wij hopen dat jullie jullie hele leven gaan nadenken over wat hier gebeurd is, het feit dat het slachtoffer er levend is uitgekomen is een wonder te noemen. Ik hoop dat jullie hier een les uit trekken en hier in dit gerechtsgebouw nooit nog een voet moeten binnenzetten.”

Aan het slachtoffer een schadevergoeding toegekend van 1.536 euro.