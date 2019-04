'Commandant Rasquin Route' kandidaat voor wandeling van het jaar Els Dalemans

07 april 2019

17u48 0 Bornem De ‘Commandant Rasquin Route’ van de Studiegroep Fort Bornem is één van de kandidaten voor de wedstrijd ‘Wandeling van het jaar’. De tocht in Bornem concurreert met wandelingen in Hoogstraten, Laakdal, Mechelen en Meerhout.

“Wandelen wint duidelijk aan populariteit. Naast het bekende knooppuntennetwerk van provincie Antwerpen zijn er ook heel wat steden en gemeenten, toeristische diensten en verenigingen die zelf wandelingen uitstippelen. De knapste realisaties bekronen wij vanuit Toerisme Provincie Antwerpen in de wedstrijd ‘Wandeling van het jaar’”, zegt Gedeputeerde voor Toerisme Jan De Haes.

Shortlist

“Na een grondige doorlichting van alle kandidaten op het terrein, maakte de wandeljury ook dit jaar weer een selectie op basis van onder meer landschap, beleving, infrastructuur en toeristische relevantie. Dat resulteerde in een ‘shortlist’, met 5 wandelingen in Bornem, Hoogstraten, Laakdal, Mechelen en Meerhout.”

V-bommen

De Commandant Rasquin Route begint aan het betonnen pantserfort van Bornem, dat deel uitmaakt van de buitenste fortengordel van Antwerpen. Het fort was het decor voor enkele dramatische gebeurtenissen, waaronder de plotse dood van commandant Adolphe Rasquin. Wandelaars ontdekken er ook de bunkers, die populaire schuilplaatsen waren voor de dodelijke V-bommen in 1944. Ze komen bovendien meer te weten over de moeizame wederopbouw na de Groote Oorlog en de Duitse bezetting van de Bornemse Sint-Bernardusabdij.

Met de shortlist bekend, is het nu aan de wandelaars zelf om de uiteindelijke winnaar te kiezen. Stemmen kan tot en met 31 augustus via de website www.wandelingvanhetjaar.be, waar je meteen ook een gedetailleerde wandelfiche en de gpx-coördinaten van de vijf trajecten terugvindt.