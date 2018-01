'Atelier van Antonine' klaar in najaar KASTEEL D'URSEL VERLOOT EERSTE NACHT IN NIEUWE VAKANTIEWONING ELS DALEMANS

31 januari 2018

02u32 0 Bornem De ruwbouwwerken aan het 'Atelier van Antonine' op kasteeldomein d'Ursel in Hingene (Bornem) zijn achter de rug. "Tegen het najaar moet het voormalige schildersatelier van de hertogin omgebouwd zijn tot een bijzondere vakantiewoning", zegt directeur Koen De Vlieger. De eerste overnachting wordt verloot.

595.000 euro, dat budget maakte de provincie Antwerpen vrij voor de renovatie van het oude schildersatelier, verscholen tussen de bomen op het kasteeldomein. De hertog d'Ursel liet het huisje in het park bouwen voor zijn artistieke echtgenote, hertogin Antonine de Mun (1849-1931). Na haar dood werd het gebouw gebruikt als lokaal voor de Scouts en de lokale harmonie, maar uiteindelijk raakte het in verval en kreeg het regelmatig bezoek van vandalen. Een klein jaar geleden besloten de provincie Antwerpen en Kasteel d'Ursel het atelier nieuw leven in te blazen, en het om te bouwen tot vakantiewoning.





"De ruwbouwwerken zijn achter de rug: de gevel werd schoongemaakt, het gebouw kreeg een nieuw dak en verdiepingen en ook binnenin werd al het nodige werk verricht. Met het hoogste punt op de werf bereikt, was het tijd voor de meiboomplanting. Wij vonden het echter toepasselijk om de twee gerestaureerde 'pirons' of pieken weer op de trapgevels te plaatsen. We kregen hiervoor de hulp van gedeputeerden Luk Lemmens en Jan De Haes", zegt De Vlieger.





Vier slaapkamers

"Nu gaan we voor de verdere afwerking en inrichting van het atelier. Dat wordt met vier slaapkamers en twee badkamers ruim genoeg om 8 mensen te ontvangen. De leefruimte krijgt grote raam, die een knap zicht bieden op het domein. We hopen onze eerste bezoekers in het najaar van 2018 te slapen te leggen."





Om de werken te kunnen afronden, is nog wat extra budget nodig.





Bier

"De afwerking en de inrichting van het Atelier zijn niet in het restauratiebudget inbegrepen. We lieten daarom vanuit het kasteel onze 'Cuvée Antonine' brouwen, een uniek bier dat we verkopen als 'alternatieve financiering'. In elke cadeauverpakking die vorig jaar werd werd verkocht - en dat waren er in totaal 1.079 - zat een nummer waarmee de koper kans maakte op het 'recht van de eerste nacht'. In de Middeleeuwen stond dit voor het recht van de dorpsheer om de maagdelijkheid te nemen van de dochters van zijn lijfeigenen aan de vooravond van hun huwelijk", legt De Vlieger uit. "Wij vullen het concept ietwat anders in, en verloten het allereerste weekend in het Atelier van Antonine. Gedeputeerden Luk Lemmens en Jan De Haes trokken het winnende lot: de gelukkige is de eigenaar van het nummer 984. Ook in 2018 blijft onze Cuvée Antonine beschikbaar. We hopen in totaal zo'n 50.000 euro in te zamelen om ons Atelier tot in de puntjes klaar te krijgen voor onze eerste gasten."





De eigenaar van het winnende lot 984 mag contact opnemen met info@kasteeldursel.be, ook de Cuvée Antonine bestellen kan via hetzelfde mailadres of op 03/820.60.10.