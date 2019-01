'All4thefrun' serveert spaghetti voor 'Kom op tegen Kanker’ Els Dalemans

07 januari 2019

15u28 0 Bornem ‘All4thefrun’, zo heet de ploeg waarmee Danny Michiels, Stephanie Deloof, Dirk Deloof en Matthias Michiels deelnemen aan de 100km-run van Kom op tegen Kanker. Om het nodige startkapitaal in te zamelen, organiseert All4thefrun een spaghetti-lunch in Bornem.

“We zullen op 24 maart 2019 samen een totale afstand van 100 km lopen in domein De Schorre in Boom. Ikzelf neem als ervaren marathonloper 40 km voor mijn rekening, Stephanie loopt de 30 km, Dirk gaat voor een snelle 20 km en Matthias sluit het rijtje met 10 km”, zegt Danny Michiels.

“Om het nodige startkapitaal van 2500 euro in te zamelen, organiseren we een spaghetti-lunch. Die vindt plaats op zaterdag 2 februari in Grand Café De Watertoren in Bornem. We serveren onze spaghetti in vier ‘shiften’: om 12 uur, 13u15 uur, 14.30 uur en 15.45 uur. Volwassenen betalen 12 euro, kinderen jonger dan 12 jaar betalen 8 euro. Inschrijven is verplicht en kan door naam, aantal personen en de shift van voorkeur te mailen naar all4thefrun@gmail.com.”

“Wie niet aanwezig kan zijn maar ons toch wil steunen, kan een gift doen op het rekeningnummer van Kom op tegen Kanker: BE56 7360 3575 6688 met vermelding van het woord ‘GIFT’ en de negencijferige code van ons team: 340039810.”