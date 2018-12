Wilde Everzwijnen bereiken nu ook Haspengouw “Honden best aan de leiband in Nieuwenhovenbos” DSS

17u13 0 Borgloon Vannacht heeft een vrijwilliger van Natuurpunt een everzwijn opgehaald dat door een autobestuurder aangereden werd in het Borgloonse Opleeuw. “Het is bij mijn weten het eerste verkeersongeval waarbij een wild everzwijn betrokken is in Zuid-Limburg”, zegt Jos Ramaekers van Natuurpunt Limburg.

“We hadden al enkele keren een kudde everzwijnen waargenomen, maar nu is het de eerste keer dat er een fysiek contact is in het zuiden van de provincie. Nu zijn hier in Haspengouw minder bossen dan in de Kempen. Het landschap leent zich er dus niet meteen toe, maar goed, we houden het in de gaten. Zo zal Nieuwenhovenbos in Sint-Truiden een plaats kunnen zijn waar de everzwijnen zich mogelijk gaan vestigen. Voor de wandelaar is er niet meteen een gevaar. Everzwijnen zijn schuwe dieren, en slaan al op de vlucht alvorens je ze nog maar gezien hebt. Enkel voor loslopende honden moeten we opletten. Everzwijnen nemen loslopende honden voor wolven en schakelen dan hun verdedigingsmechanisme in. Dan wordt het wel opletten geblazen.”

Verrast

Eerste schepen van Borgloon Jo Feytons (open VLD) reageert verrast: “Op het stadhuis zijn nog geen meldingen binnen gekomen, al wist de politie wel te vertellen dat er iemand melding heeft gemaakt dat hij een dier heeft aangereden. Maar wij houden het in ieder geval scherp in de gaten.”