Werken Guldenboomlaan afgerond 19 juli 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) rondde vorige week de werken aan de Guldenbodemlaan af. Vanaf donderdag 12 juli kan het verkeer hier dan ook weer in beide richtingen rijden. Ten opzichte van de vroegere verkeerssituatie is er wel een belangrijke wijziging, met name de vernieuwing van het kruispunt van de Guldenbodemlaan met de N76 (Gillebroek-Kernielerweg).





(BVDH)