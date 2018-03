Villa Copis wordt charmehotel POLITIEKOPPEL BAAT BESCHERMD GEBOUW UIT XAVIER LENAERS

30 maart 2018

03u08 0 Borgloon Zeven jaar lang stond Villa Copis, een beschermd gebouw waar de fruittelers-familie Copis 87 jaar verbleef, leeg. Veerle Poismans (38) en haar man geven de villa nu een tweede leven door er een charmehotel van te maken.

De kopers van Villa Copis gaan zelf wonen in het koetshuis naast de villa. Veerle Poismans, die werkt als agent neemt een jaar loopbaanonderbreking. Haar man werkt bij de federale politie en wil graag anoniem blijven. Vanaf zaterdag zullen ze het hotel, met acht kamers, terras en een grote tuin, uitbaten. "We vonden nu hét moment om het te doen", vertelt het koppel. "Toen we de villa zagen, waren we verkocht."





Beleving centraal

Veerle en haar man hebben van de villa een charmehotel gemaakt. "Het gebouw (uit 1931, nvdr.) heeft een ziel. We konden niet wachten om het naar onze smaak en in harmonie met het gebouw in te richten". Bij een charmehotel ligt de focus op het huiselijke. "De gasten moeten het gevoel hebben dat ze thuiskomen", liet Veerle horen. "Beleving staat centraal. We willen de gasten verrassen." Veerle en haar man hebben niks aan het toeval overgelaten om de gasten te verwonderen. "Alles hebben we goed doordacht. Elke kamer heeft een aparte identiteit met een interieur dat een combinatie is van design, klassiek maar 'très chique'", aldus het koppel.





Aankleding

Anderhalf jaar schuimde het paar beurzen af op zoek naar speciallekes die het interieur van hun hotel extra cachet en kleur geven. "Op één kamer hebben we een dress boy staan om kleren op te hangen", wist Veerle te vertellen. "De koffiezetapparaten zijn een blikvanger, alsook de wekkerradio's. Op de overloop hebben we tegen de muur een levensgrote foto van het doorkijkerkje (een toeristische trekpleister in Borgloon, nvdr.) geplaatst. En die licht 's avonds op, wat een speciaal effect geeft. De familie Copis had zes meiden en een knecht die bij hen inwoonde. We hebben de kamers genoemd naar het huishoudpersoneel dat er gewerkt heeft. Op een andere overloop hebben we twee paspoppen met een stapel boudoirs (hoedendozen) geplaatst. En straks stapelen we daar ook heel wat oude fruitkisten." Veerle en haar man zijn gek van honden, ze hebben er vijf. "In elke kamer hangt een portret van één van onze vijf honden. Ze staan afgebeeld met appels. Toen we de villa in ons bezit hadden, moesten we vier tot vijf lagen behang weghalen. Tegen de blote wanden zaten krantenartikels tegen het vocht. We hebben een aantal ingekaderd, ze hangen nu in de hotelkamers."