VIDEO. ‘Strooplekker’ Stijn Meuris voert promotie voor Borgloon Dirk Selis

20 maart 2019

16u07 0 Borgloon In Borgloon tellen ze in spanning af. Binnen enkele dagen opent de gerestaureerde stroomstroopfabriek met fruitbelevingscentrum. Vanaf 2 april gaan de deuren open voor het publiek. Vandaag lanceerde de stad een promofilmpje van de hand van Stijn Meuris.

Noem Stijn Meuris gerust een echte Strooplekker. Al tijdens de razend spannende Monumentenstrijd in 2007 was hij erbij, als peter van de Stroopfabriek. Een wedstrijd die Borgloon verrassend won, tot ongeloof van Nic Balthazar met zijn Gentse boekentoren. Maar meteen startten ook de problemen. De gemeente Borgloon moest nog een meer dan behoorlijk bedrag ophoesten om de site te renoveren. Geld dat er niet was. In 2013 leek de realisatie van het project verder weg dan ooit. “De 3,4 miljoen euro die we moeten bijpassen voor de restauratie, hebben we niet”, zei burgemeester Danny Deneuker (sp.a) toen. Burgemeester Eric Awouters haalde nog eens alles uit de kast en wist met subsidies en eigen middelen het dossier toch rond te fietsen. Maar nu de site klaar is om de toeristen te ontvangen, moet de promotiecampagne nog op gang komen.

“Om Borgloon en de vernieuwde stroopfabriek nog wat extra in de spotlights te plaatsen, maakte Stijn Meuris op zijn gekende manier een ludiek toeristisch filmpje waarin hij met een kwinkslag de mooiste plekjes van Borgloon opzoekt. Een promofilmpje van zeven minuten dat wij op TV-Limburg gaan uitzenden” legt een fiere Awouters uit.

25.000 euro

Maar op de vraag of dat zal volstaan, antwoordt de burgemeester eerder ontwijkend: “ We hebben 25.000 euro voor de promotie uitgetrokken. Meer zit er echt niet in. We zijn financieel tot het uiterste gegaan. We gaan nu nog een eventcoördinator voor de site aantrekken en volgend jaar krijgt Borgloon er een Toeristisch Onthaal Limburgpunt.”