Verkoper nep-viagra riskeert 24 maanden cel 22 februari 2018

De procureur in de correctionele rechtbank van Tongeren vorderde 24 maanden cel en een boete van 6.000 euro voor een 31-jarige man uit Borgloon omdat hij op grote schaal Kamagra verkocht. Dit is een pil die erecties stimuleert. In ons land is ze illegaal, maar niet in Nederland.





De dertiger was bijzonder tevreden over de resultaten die hij boekte dankzij de pillen die hij net over de Belgisch-Nederlandse grens gekocht had. Hij sprak erover met vrienden en kennissen en algauw moest hij voor velen ook zo'n paar doosjes meebrengen. De zaak breidde uit en via een opgestarte website had hij binnen de kortste keren klanten vanuit gans Vlaanderen. Dit lucratief handeltje duurde drie jaar. Sporadisch schakelde de man ook zijn toenmalige vriendin en zelfs zijn ouders in.





Op 9 januari 2015 belde de FGP van Brussel over een site die nep-viagra te koop aanbood. Daarna ging het vrij snel en werd het handeltje opgedoekt. Bij huiszoekingen werd ook een kleine hoeveelheid cocaïne gevonden, maar die bleek voor eigen sporadisch gebruik. Voor de toenmalige vriendin van de dertiger vorderde de procureur 10 maanden cel en 6.000 euro boete, voor zijn ouders 6 maanden cel en 600 euro boete, eventueel met volledig uitstel. Ten slotte vroeg het openbaar ministerie om laptops, gsm's, pillen en 143.813 euro verbeurd te verklaren. (JEK)