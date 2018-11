Uitbreiding met 180.000 kippen en 4.000 varkens stuit op verzet GAIA roept buurtbewoners op om massaal bezwaarschrift in te dienen Dirk Selis

15 november 2018

17u56 0 Borgloon Donderdag kwam aan het licht dat er een vergunningsaanvraag loopt voor de uitbreiding van het varkensbedrijf van Jean-Paul Haesen. Hij wil zijn bedrijf uitbreiden met stallen voor maar liefst 180.000 kippen en 4.000 varkens. De buurt en dierenrechtenorganisatie GAIA reageren met ongeloof en willen massaal bezwaarschriften indienen.

“Dit project is absolute waanzin. We hopen dat het er dan ook niet komt. Het is absoluut noodzakelijk dat zoveel mogelijk buurtbewoners een bezwaarschrift indienen. Mensen onderschatten vaak de impact die ze kunnen hebben. Als er voldoende, gemotiveerde bezwaarschriften worden ingediend, zal daarmee ongetwijfeld rekening worden gehouden”, zegt Ann De Greef, directeur van de dierenrechtenorganisatie GAIA

Juridische acties

Maar ook de buren zijn niet tevreden met de uitbreidingsplannen. “Namens de familie Tans zal ik alle mogelijke juridische acties ondernemen om het verlenen van een omgevingsvergunning tegen te gaan. Te beginnen met het indienen van een bezwaar tijdens het openbaar onderzoek. Op de informatievergadering van vorige maandag is gebleken dat een heel aantal omwonenden ook tegen het project zijn en zich willen verenigen in een actiegroep, ook zij mogen op mijn diensten rekenen”, zegt meester Steven Van Geeteruyen

Dochters willen bedrijf overnemen

Landbouwer Jean-Paul Haesen zucht eens diep: “Mijnheer Tans is één van de rijkste inwoners van Limburg en heeft hier een jaar geleden een kasteel gekocht en nu moet plots alles wijken. Hij zet de hele buurt tegen ons op en heeft een dure advocaat onder de arm genomen. Ik ben hier al 25 jaar als landbouwer aan het werk. Mijn twee dochters Sofie (21) en Anne (20) hebben net de Landbouwschool af en willen het bedrijf overnemen. Als we niet uitbreiden, is dit niet rendabel. Maar goed, ik heb alle vertrouwen in een goed dossier. Ons Milieu Effecten Rapport is bijzonder goed uitgekiend en ik nodig binnenkort alle buren uit om naar onze boerderij te komen kijken.”

Toekomstig eerste schepen van Borgloon Jo Feytons (open VLD) is op de hoogte van de situatie “Wij moeten de wet volgen, maar zullen nauw toekijken op de impact van deze uitbreiding op onze samenleving. Zowel naar hinder voor de buurt als naar levensomstandigheden van de dieren. Maar ik ga voorlopig niet op de feiten vooruitlopen.”

Dierenwelzijn

Buurtgemeente Wellen is er niet gerust in. Vlaams Parlementslid en burgemeester van Wellen Els Robeyns (sp.a) reageert wel uitgesproken. “Ik heb in het parlement al heel vaak mijn bezorgdheid geuit over de onverenigbaarheid tussen onze industriële vleesproductie en maatschappelijk verwachte normen op vlak van dierenwelzijn, volksgezondheid en milieu. Je kan geen 180.000 kippen op heel kleine oppervlakte bij elkaar zetten en tegemoetkomen aan de vereiste op vlak van dierenwelzijn”, aldus Robeyns. “Als burgemeester wil ik onze inwoners correct en open informeren over de juiste procedure. Onze gemeente is inhoudelijk niet betrokken. We begrijpen dat zo’n megadossiers zorgen voor vragen en ongerustheid. Belangrijk dat wie dat wenst zich daarvoor tijdig richt tot de vergunningverlenende overheid.”