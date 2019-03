Twintiger slaat zijn vrouw bont en blauw in bijzijn van zijn ouders: 1 jaar cel VCT

25 maart 2019

14u58 0 Borgloon A. (25) uit Leopoldsburg kijkt op tegen een celstraf van een jaar omdat hij op 20 april 2017 zijn ex bont en blauw sloeg in Borgloon. De ouders van beklaagde zagen hoe hun zoon zijn vrouw, tevens de moeder van zijn drie kinderen, met de rug tegen de muur duwde, waarna ze van de trap viel. Daarna trok hij haar bij de haren en deelde hij nog rake klappen en stampen uit.

In paniek vluchtte het slachtoffer naar buiten. Op straat hield ze een auto tegen. Maar A. kwam ook naar buiten en verzekerde de bestuurder dat alles in orde was. Nadien incasseerde de vrouw nog slagen en stampen. Ze kon ontsnappen aan het geweld en vluchtte op blote voeten naar de buurvrouw, waar ze met bebloede handen en gezicht aanbelde. Het slachtoffer moest gehecht worden aan haar lip en had een gebroken neus. Ze was twee weken werkonbekwaam.

In zijn verklaring aan de politie ontkende A. de feiten. Hij beweerde dat zijn vrouw hem geslagen had. De aanklager tilde zwaar aan de minimaliserende houding van de beklaagde, die zelf niet opdaagde voor de rechtbank. Naast de celstraf moet de twintiger ook een boete van 400 euro betalen.