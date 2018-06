Twintiger gaf minderjarige vriendin drugs (en klappen) 05 juni 2018

02u51 0 Borgloon Een 20-jarige man uit Borgloon riskeert tien maanden cel en een boete van 6.600 euro omdat hij drugs zou gegeven hebben aan zijn minderjarige vriendin. Ook zou hij geweld tegen haar gebruikt hebben.

De twintiger werd in april 2017 betrapt op het bezit van cocaïne en speed, al ontkende hij toen dat hij de drugs ook verkocht. Maar hij had wel zijn toenmalige vriendin, een 15-jarig meisje met een verstandelijke beperking, een pil gegeven. Hij zou haar ook geslagen en in de buik getrapt hebben, al ontkende hij dit.





Geweld tegen leerkracht

In juni 2017 viel hij ook een klaslokaal binnen in het BuSo Zonnegroen in Zoutleeuw. Hij schold er een leerlinge uit en spuwde op haar. Toen de lerares tussenbeide kwam, kreeg zij een duw, waardoor ze vier dagen arbeidsongeschikt was.





Het Openbaar Ministerie vorderde zes maanden cel en een boete van 6.000 euro voor de drugsfeiten, en nog eens vier maanden cel en 600 euro boete voor het geweld tegen zijn toenmalige vriendin. De twintiger gaf aan dat hij intussen al een half jaar geen drugs meer gebruikt. Vonnis op 3 september. (SVDL)