Tuin klooster Nieuwland opengesteld als stadstuin 07 augustus 2018

Sinds woensdag 1 augustus kunnen de inwoners van Borgloon en toeristen een bezoekje brengen aan de nieuwe stadstuin gelegen aan het voormalige Brigittijnenklooster Nieuwland.





De kloostertuin is tot en met 31 oktober elke dag geopend van 10 uur tot 20 uur en is vrij te bezoeken voor iedereen (ingang Nieuwland 11). Het stadsbestuur hoopt dat deze verborgen parel een nieuwe ontmoetingsplek mag worden voor de Lonenaren, waar men kan genieten van de rust en een mooi groen plekje in een historisch kader. Het voormalige Brigittijnenklooster werd eerder dit jaar door het stadsbestuur verworven nadat de laatste zusters enkele jaren geleden uit het beschermde klooster vertrokken. (DSS)