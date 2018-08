Tractor verliest wiel 23 augustus 2018

02u35 0

In de Rullecovenstraat in Borgloon is gisterennamiddag een wiel van een tractor afgebroken. Het landbouwvoertuig, met aanhangwagen vol fruitkisten, belandde daardoor in de berm. De 47-jarige bestuurder moest door de hulpdiensten bevrijd worden. Hij liep bij de klap lichte verwondingen op. (RTZ)