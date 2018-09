Tiener geeft 15-jarige xtc 06 september 2018

Een twintiger uit Borgloon is veroordeeld tot tien maanden cel omdat hij een xtc-pil gaf aan een 15-jarig meisje. Dat gebeurde op school in Zoutleeuw in april vorig jaar. Het meisje kreeg ook slagen van Stijn B. (20) in november 2016. In juni vorig jaar gaf hij ook nog een meerderjarige vrouw klappen. B. werd op nieuwjaarsdag van 2017 nog betrapt met cannabis, speed, xtc en cocaïne. In totaal komt hem dat op 10 maanden cel te staan. De straf is met uitstel onder voorwaarden. Zo moet hij de al aangevatte drugsbegeleiding voortzetten. De pleegouders van het meisje stelden zich burgerlijke partij. Zij kregen een schadevergoeding van 1.250 euro.





(KAR)