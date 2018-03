Syrisch gezin krijgt warme thuis 28 maart 2018

02u45 0 Borgloon Warm Borgloon, een christelijke organisatie die mensen in nood helpt, vangt een Syrisch gezin op dat jaren verbleef in een vluchtelingenkamp in Libanon.

Het jonge ouderpaar en hun gehandicapt dochtertje van drie maken deel uit van een groep van 150 Syrische vluchtelingen die door toedoen van de Belgische bisschoppen en met goedkeuring van staatssecretaris Theo Francken naar ons land mogen komen. De federatie Borgloon (13 parochies) is de enige in Limburg die Syrische vluchtelingen opvangt. "We zijn ontgoocheld dat de andere federaties niet volgen", reageert woordvoerder Serge Casier. "Hopelijk stimuleert het anderen", vervolgt hij.





De vader van het gezin kon weg uit Raqqa, waar IS het kalifaat uitriep. Hij kwam in een vluchtelingenkamp in Libanon terecht. Z'n echtgenote volgde later, en hun kind is in het kamp geboren. "Ze zagen er héél moe uit toen ze hier toekwamen", vertelt Lizette Siters (70), de voorzitter van Warm Borlgoon. De organisatie wist al een tijd dat een Syrisch gezin in aantocht was. Pas twee weken geleden werd het licht op groen gezet voor hun komst. "Het was kort dag om de pastorie, die sinds januari dit jaar leegstond, in te richten", aldus Stiers. "Het gebouw is op zich in goede staat maar we zorgden voor meubilair, huisraad en andere spullen die het jonge gezin nodig heeft om hier te wonen." (LXB)