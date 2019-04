Slachtoffer oog in oog met overvallers die hem zwaar toetakelden: “Elke keer als ik deur binnenstap, beleef ik de feiten opnieuw” Advocaat van dader zat jarenlang samen in de gemeenteraad met slachtoffer Dirk Selis

03 april 2019

12u38 0 Borgloon Ludo Dedrij stond vandaag oog in oog met de drie brutale overvallers die hem die ochtend op 20 februari van vorig jaar het hoofd insloegen. De drie wilden de socialistische mutualiteit ‘de Voorzorg’ langs de Papenstraat in het centrum van Borgloon overvallen. Vandaag is Ludo nog steeds niet van de gebeurtenissen bekomen.

De daders stormden op dinsdagochtend 20 februari omstreeks acht uur gemaskerd het kantoor van De Voorzorg binnen en sloegen Ludo met een geweerkolf op zijn hoofd. Ludo bloedde als een rund en moest voor zeven hechtingen naar het ziekenhuis. Korte tijd later werden al drie verdachten opgepakt, waaronder de buurman van ‘de Voorzorg’.

Carnaval

“Het was hier nog heel rustig op straat, toen we hier aankwamen”, legt Ludo Dedrij uit, tevens gemeenteraadslid voor sp.a in Borgloon. “Vlakbij het kantoor stonden wel twee mannen klaar met een muts over hun gezicht. Maar het was koud en het leken me echt twee arbeiders. Heel verdacht vond ik het dus allemaal niet. Eén van hen had zelfs een trui met op de achterkant ‘dak’ geschreven. Ik dacht dat het om dakwerkers ging, die hier een klus in de straat hadden. Toen ik zelf het kantoor binnenging, stonden ze plots achter mij in de gang. Hun muts bleek een bivakmuts te zijn, die heel hun gezicht bedekte, en ze haalden een vuurwapen te voorschijn. Nu was het zondag ook carnaval in Borgloon en dat feest leeft wel erg in ons stadje. Ik was er daarom nog van overtuigd dat iemand een grapje wilde uithalen, waardoor ik nog vrolijk meelachte. Maar dat lachen verging me snel, toen ik merkte dat het bitter ernst werd. Eén van de mannen hield me vast en schreeuwde om geld. Ik heb hen duidelijk gemaakt dat er helemaal geen cash in het kantoor lag. Vervolgens kreeg ik enkele rake klappen op mijn hoofd.”

Bedremmeld

De twee mannen bleken nog een derde kompaan op straat te hebben. Samen sloegen ze zonder buit op de vlucht. Getuigen konden aan de politie wel meteen een heel exacte beschrijving doorgeven van de drie gasten. Zij werden opgemerkt in een woning amper vijftig meter verder in het centrum. De lokale politie van het kanton Borgloon kwam massaal naar de woning aan het Abeelplein. Ze stormden het appartement binnen en konden de drie in de boeien slaan. Vandaag zaten de daders ze ietwat bedremmeld in het beklaagdenbankje met hun advocaten achter hen en hun moeders tussen het publiek.

Valse start

Maar het proces begon vandaag met een valse start. Meester Bart Coemans, die Ludo Dedrij vertegenwoordigt, bracht aan dat zijn cliënt nog steeds psychisch last heeft van de feiten en dat dit het hem onmogelijk maakt om zijn job die hij 42 jaar met liefde uitoefent, verder naar behoren dagelijks uit te voeren. “Als ik deur van het kantoor binnenwandel, speelt zich opnieuw de film af van die dag. Ik ben te snel terug willen gaan werken. Ik merk vandaag, nu ik de daders hier voor mij zie, dat het allemaal nog heel gevoelig ligt. Zeker nu ik zie dat één van de daders verdedigd wordt door meester Pirard. Nota bene mijn collega waarmee ik jaren in de gemeenteraad heb gezeteld”, vertelt Ludo terwijl de tranen over zijn wangen rollen. De rechter besloot dan ook om de man door een dokter te laten onderzoeken om te kijken welke schade nu precies kan worden vastgesteld. Mocht het zijn dat er wordt vastgesteld dat de man nog steeds schade ondervindt, dan worden ook de strafkwalificaties zwaarder. Het proces wordt op 24 april verdergezet.