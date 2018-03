Sikh-gemeenschap treurt na brand aan tempel 26 maart 2018

02u30 1 Borgloon In Hoepertingen aan de Bergstraat is zaterdagnamiddag rond 17 uur brand uitgebroken in de Sikh-tempel.

Enkele leden waren aan het koken voor de bezoekers die er elk weekend over de vloer komen. In de keuken liep het plots mis en ontstond er brand. Brandweer Zuid-West Limburg snelde ter plaatse en had het vuur snel onder controle, maar vooral de achterbouw liep héél wat rook- en waterschade op.





Hechte gemeenschap

"We hopen zo snel mogelijk alles te kunnen reinigen en poetsen", vertelt Singh, één van de bestuursleden. "We zitten hier met een hechte gemeenschap van ongeveer 150 leden, we hebben veel steun aan elkaar."





Burgemeester Danny Deneuker (sp.a) kwam ter plaatse om de situatie op te volgen. "Gelukkig is niemand gewond geraakt. De werking zal enige tijd stilliggen, maar de Sikhs kennende, schieten ze snel weer in actie." In een mum van tijd stond héél de buurt vol Sikhs die de schade aan hun tempel met eigen ogen wilden zien.





(MMM)