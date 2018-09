Provincie heeft eigen wijn: 'ExperiVin' 07 september 2018

02u40 0

Op het provinciaal Wijncongres in het Fonteinhof maakten gouverneur Herman Reynders en gedeputeerde Inge Moors de naam en het etiket bekend van de eerste gebottelde wijn van het Kenniscentrum Wijnbouw.





Voor de naam en het etiket was eerder een wedstrijd uitgeschreven. De winnaars krijgen samen 2.500 euro. De keuze viel op 'ExperiVin', ingezonden door Jessy Verolme. De naam verwijst naar het onderzoekskarakter van het Kenniscentrum. Johan Slegers ontwierp het etiket. Een eenvoudig gestileerde vorm die de contouren van Limburg voorstelt en doet denken aan een wijnvlek die uitdeint over de provincie.





Het Kenniscentrum heeft 0,8 hectare wijngaard, goed voor 3.200 wijnstokken. De eerste wijn die werd gebotteld is een fris fruitige Chardonnay, met een muscaatachtige achtergrond. (WJL)