Politie Borgloon: "Voldoende investeringen in verkeersveiligheid" 24 augustus 2018

"We investeren als politiezone ruim voldoende in verkeersveiligheid." Dat zegt burgemeester Els Robeyns (sp.a) van Wellen, tevens de voorzitter van het politiecollege van het Kanton Borgloon. Ze reageert daarmee op de heisa die gisteren ontstond, na een artikel in deze krant. Daaruit bleek dat de lokale politie het geld van het verkeersveiligheidsfonds ook gebruikt voor onder meer tuinbanken.





De opbrengst van de federale verkeersboetes wordt opnieuw verdeeld onder de lokale politiezones. Die mogen het vervolgens gebruiken om nog meer controles te houden en de verkeersveiligheid te handhaven. Tot 2008 werden die uitgaven ook strikt gecontroleerd, maar vandaag gebeurt dat niet meer. Commissaris Jean-Pierre Vansimpsen, die de rekeningen doorzocht, ontdekte dat de politiezone Kanton Borgloon het geld gebruikt voor totaal andere zaken. Volgens het Kabinet van minister Jan Jambon is dat in geen geval toegelaten. "Het gaat echter om een boekhoudkundige discussie", vindt voorzitster Els Robeyns. "We investeren met onze politie heel veel in verkeersveiligheid, net zoals in andere zones. We zijn nu zelf de rekeningen opnieuw aan het nakijken. Als we het boekhoudkundig anders moeten verwerken, zullen we dat doen." De politiezone heeft intussen ook een audit besteld om haar eigen werking door te lichten. (RTZ)