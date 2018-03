Overvallers slaan uitbaters takeldienst 13 maart 2018

Twee mannen hebben gisteravond de uitbaters van de Loonse takeldienst overvallen. De daders drongen de burelen binnen en trokken een zak over het hoofd van een van de medewerkers. Het slachtoffer kreeg enkele rake klappen en brak onder meer een tand. Toen een andere medewerker tussenbeide wilde komen, deelde hij mee in de klappen. De daders sloegen uiteindelijk zonder buit op de vlucht. Even later kon de politie wel twee verdachten in de kraag grijpen. Waarom ze de uitbaters van de takeldienst sloegen, was gisteravond nog niet duidelijk. Het tweetal werd meegenomen voor verhoor. (RTZ)