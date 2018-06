Oude stroopfabriek wordt belevingscentrum rond stroop en fruit 16 juni 2018

02u39 1 Borgloon Tien jaar na het winnen van de Monumentenstrijd krijgt de oude stroopfabriek een toeristische invulling. "We geven ze een tweede leven", zeggen Danny Deneucker en Eric Awouters, burgemeester en eerste schepen. Een plek waar toeristen op een interactieve en belevingsvolle manier ontdekken hoe van fruit Loonse stroop wordt gestookt.

Wouter Vandenameele, info-ambtenaar bij de stad, spreekt van Stroopfabriek 2.0. De realisatie kost 8,5 miljoen euro: 4,5 van de stad en Vlaamse subsidies. "Met de 500.000 euro van de Monumentenstrijd legden we het Loonse plein aan, en we restaureerden de fabrieksschouw", zegt de burgemeester.





Loopbrug

April 2019 is de site gebruiksklaar, verzekert hij. "Er komt een onthaalbalie met winkel in streekproducten", aldus Vandenameele. "Op een loopbrug door de stroopfabriek maken bezoekers kennis met het het abc van het stroopproces. Achter een glazen wand kunnen ze zien hoe mensen van de sociale werkplaats De Wroeter op een ambachtelijke manier stroop maken."





Bewaarkamer

Vervolgens komen ze in de Bewaarkamer, het fruitbelevingscentrum. "Hier kaderen we de stroop in het breder fruitverhaal. Gezinnen kunnen op een virtuele veilingklok bieden op fruit zoals dat in de veiling gebeurt." Er komt ook een horecazaak die gerechten met streekproducten maakt. "Het ontwerpbureau Bailleul bedacht het concept van Stroopfabriek 2.0. (LXB)