Ook Hoepertingen heeft vervuild leidingwater 26 juli 2018

02u46 0

Deze krant berichtte gisteren al over vervuild leidingwater in het Wellense Berlingen en het Truiense Brustem. Inwoners klagen nu al weken over water met een sterke ijzergeur. Nu blijkt ook dat het Borgloonse Hoepertingen getroffen is. Borgloon, de plek waar burgemeester en opvallend ondervoorzitter van De Watergroep Danny Deneuker (sp.a) de plak zwaait.





Burgemeester Deneuker was al op de hoogte van het vervuilde leidingwater in zijn deelgemeente. "Ik heb het meteen aan de directeur van De Watergoep doorgeven", zegt hij. "Ik heb begrepen dat De Watergroep nu met hoogdringendheid herstellingen zal doorvoeren om het probleem op te lossen." Op de vraag waarom dit niet al weken eerder gebeurde, antwoordt Deneuker: "Tja, het ging maar om enkele meldingen, ik heb die doorgegeven, maar u moet weten dat het hier om kilometers aan leidingen gaat en ja, Rome is ook niet in één dag gebouwd".





Over de beslissing van de Watergroep of er al dan niet een financiële compensaties voor de factuur van de getroffen inwoners komt, wil Deneuker geen uitspraak doen. Intussen is de gemeente begonnen met een meldpunt voor getroffen Wellenaren via omgeving@wellen.be. "We verzamelen de klachten en kijken hoe we dit op de Watergroep kunnen verhalen", zegt de Wellense burgemeester Els Robeyns. (DSS)