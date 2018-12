Ondanks 1.100 bezwaarschriften tegen uitbreiding toch gunstig advies voor megakippenstal Burgemeester Borgloon: “Landbouwer runt een modelbedrijf” Dirk Selis

11 december 2018

17u57 0 Borgloon Zowat 11 procent van de Loonse bevolking diende een schriftelijke bewaar bij de stad Borgloon in, tegen de uitbreiding. Toch besliste het schepencollege vandaag om landbouwer Jean-Paul Haesen een voorlopig gunstig advies voor zijn uitbreiding met stallen voor maar liefst 180.000 kippen en 4.000 varkens te verlenen.

Medio kwam aan het licht dat er een vergunningsaanvraag liep voor de uitbreiding van het varkensbedrijf van Jean-Paul Haesen. Hij wil zijn bedrijf uitbreiden met stallen voor maar liefst 180.000 kippen en 4.000 varkens. Tot groot ongenoegen van de buurt. De omwonenden vrezen dat deze agro-industriële megastallen rampzalig zullen zijn voor de gezondheid van de buurtbewoners omwille van fijnstof, stank en verkeersoverlast. Ze zijn ongerust over de overschrijding van de ammoniaknorm en de daling van het grondwaterpeil. Het omliggend historisch landschap zal worden vernietigd en het dierenleed zal vergroten vanwege de industriële omvang van de huisvesting en bedrijfsvoering. De buurt en dierenrechtenorganisatie GAIA gingen in het verweer. Met een ongezien resultaat van 1000 bezwaarschriften als gevolg.

Niet aan ons

Burgemeester Danny Deneuker (sp.a) van Borgloon bevestigt dat het schepencollege van Borgloon vandaag een voorlopig gunstig advies heeft afgeleverd. “Wij hebben alle nodige informatie ingewonnen bij onze administratie en hebben alle 1100 bezwaarschriften in kaart gebracht. Ik wil dit toch even duidelijk stellen, het is niet aan ons om een uitspraak te doen over de inhoud van die bezwaarschriften, dat is aan de Limburgse deputatie. Het is wel zo dat het landbouwbedrijf van de familie Haesen in Borgloon te boek staat als een modelbedrijf.”

De Limburgse deputatie zal begin februari een definitieve beslissing in het dossier nemen.