Nog eens drie invallen voor operatie ‘clean house’: zelfs tent ingericht als plantage Toon Royackers

05 april 2019

13u16 1 Borgloon De lokale politie van het Kanton Borgloon is donderdag nog eens binnen gevallen in vier woningen in Borgloon, Wellen en Heers. De actie was nog een vervolg van de operatie ‘clean house’, waarbij het Parket Limburg verschillende drugsplantages op het spoor was.

In een woning in Wellen werd een cannabisplantage van ongeveer 400 planten aangetroffen. De elektriciteit werd illegaal afgetakt. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat de bewoners al eerder ‘geoogst’ hadden. De 57-jarige man en zijn 38-jarige dochter die in de woning aanwezig waren, zijn beiden gearresteerd. Bij de daaropvolgende huiszoeking in de woning van de dochter werd nog een hoeveelheid speed aangetroffen. De 57-jarige man werd intussen al voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Tongeren. Hij is onder aanhoudingsmandaat geplaatst en overgebracht naar de gevangenis van Hasselt.

In een loods in Wellen trof de politie eveneens professioneel materiaal aan om drugsplantages te runnen. Er werden geen planten meer aangetroffen, maar wel bewijzen van eerdere oogsten. Ook hier werd de elektriciteit illegaal afgetakt. De 53-jarige eigenaar van de loods werd meegenomen voor verhoor. In een woning in Heers werd er een tent met 35 cannabisplanten aangetroffen, alsook 400 gram verpakte cannabis, klaar voor verkoop. Het onderzoek naar de 40-jarige verdachte wordt verder gezet. De politie laat weten dat verdere arrestaties niet uitgesloten zijn.