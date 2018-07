Nieuw natuurgebied in de provincie 19 juli 2018

Borgloon Met het Waerdeveld in Grootloon krijgen Borgloon en de provincie Limburg er een nieuw natuurgebied bij. Een groene long van zo'n twaalf hectare.

Het gebied heeft een grote natuurwaarde door weilanden met fruitbomen op hoogstam. "We willen de weides beheren als bloemrijke hooilanden", legt Stefan Carolus, de voorzitter van de provinciale beheerscommissie voor natuurgebieden en Lonenaar, uit. Van bijzondere waarde in het Waerdeveld zijn de hellingen. "Daar houden zich dassen op, en in de boomgaarden gedijen steenuil en eikelmuis. Ook is het gebied een habitat voor vlinders en insecten", vult Carolus aan. Het Waerdeveld is ontstaan door ruilverkaveling Jesseren. Volgens de wet moet men bij ruilverkaveling 20 procent ontwikkelen als natuur. "Het gebied is een mooi voorbeeld van het samenbrengen van versnipperde stukjes groen tot een aaneengesloten natuurgebied", liet gedeputeerde van natuur Ludwig Vandenhove weten. Natuurpunt beheert het gebied en het werkt hiervoor samen met de Nationale Boomgaardenstichting (NBS) en boeren.





"Die samenwerking op het terrein is uniek in Vlaanderen", aldus Vandenhove. Voor het Waerdeveld slaan vzw Natuurpunt en vzw Eco Quadraat, een coöperatieve van boeren, de handen in elkaar voor het beheer van het gebied. "Boeren gaan het gras in weilanden maaien voor het hooi." Ook wordt het gebied begraasd door koeien en schapen. Een kudde met 50 schapen loopt nu rond in het Waerdeveld. (LXB)