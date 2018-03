Man negeert rijverbod 28 maart 2018

Kortessem





Bij een controle op 12 april vorig jaar in Kortessem bleek dat een 48-jarige man uit Borgloon drie maanden rijverbod had opgelegd gekregen door de politierechtbank van Leuven, maar dat naast zich neerlegde. De politierechter in Tongeren veroordeelde hem daarom tot een boete van 4.000 euro (helft met uitstel) en legde hem drie maanden bijkomend rijverbod op.





