Kinderen nachtwinkeluitbater gaan caféklant te lijf met zwaard: "Moeten er eerst doden vallen?" BIRGER VANDAEL

18 juni 2018

02u35 96 Borgloon Enkele cafégangers wilden vrijdagavond genieten van een gezellig voetbalavondje in het populaire café De Blokhut aan de Sint-Truidersteenweg. Een discussie met de buren over parkeerplaatsen escaleerde echter volledig. Met een baseballknuppel en Arabisch zwaard werden klanten van het café aangevallen.

Het probleem sleept volgens café-uitbater P.G. al een hele tijd aan. "Er werd al verschillende keren gezwaaid met dat zwaard en tot dusver is er niets tegen gedaan. Moeten er dan eerst doden vallen?", vraagt hij zich af. Het hele probleem betreft een stukje parking naast de winkel. Dit is voorbehouden aan klanten van de winkel, maar staat in de praktijk nooit vol. Enkele cafégangers zien bijgevolg hun kans om dicht bij hun stamkroeg te parkeren.

"Vrijdag toen het rust was in Portugal-Spanje kreeg een klant van mij die ingeving. Ik vertelde hem nog dat hij dat beter niet deed, maar uiteindelijk ben ik niet verantwoordelijk voor waar mijn klanten zich parkeren. De persoon kocht voor 22 euro spullen in de winkel, dat bleek niet voldoende om een dispuut te vermijden."



Al snel stond de uitbater van de winkel bij de geparkeerde wagen en duwde die weg. Er kwam een woordenwisseling en die escaleerde vrij snel in een vechtpartij.

Arabisch exemplaar

"Plots gingen twee minderjarige kinderen naar binnen en ze kwamen weer buiten met zo'n baseballknuppel en een zwaard. Het gaat om een typisch Arabisch exemplaar van bijna een meter, licht gebogen en met een handvat. Eerst staken ze nog met het omhulsel, maar dat werd verwijderd en zo sloegen ze richting mijn klant. Luc V. werd bewusteloos geslagen. Een getuige zag dat hij door het zwaard werd geraakt. "Ik heb een snee van vier centimeter achter mijn oor. Mijn kraakbeen is gebroken en moest worden genaaid", laat het slachtoffer weten. De ambulance kwam ter plaatse. Luc werd in het ziekenhuis verzorgd en kon hierna terug naar huis.



Rond 22 uur was de ruzie ten einde en werd de uitbater van de winkel geboeid afgevoerd.

Stukje grond

De baseballknuppel en het zwaard werden in beslag genomen, maar P.G. vreest voor de rust. "Vroeger had ik een goede verstandhouding met de winkel, maar sinds er een echte nachtwinkel in de straat ligt, werd het erg rumoerig. Verderop beschik ik gelukkig over een stukje grond waar ik binnen een half jaar een parking kan creëren. Ook verderop in de Sint-Truidersteenweg en bij een bouwbedrijf kan men parkeren. Ik ga maandag wel een klacht indienen bij de politie. Het lijkt me beter dat deze zaak een tijdje sluit." Korpschef Rohnny Maes van politie Borgloon bevestigt het incident: "we hebben de man inderdaad verhoord en de twee 'wapens' in beslag genomen. Het onderzoek naar de slagen en verwondingen loopt."