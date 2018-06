Kijk, zo word je een echte ridder! 23 juni 2018

02u51 0 Borgloon Een heraut, troubadours, een vuurspuwende nar, ridders en jonkvrouwen: ze liepen gisteravond allemaal op het Speelhof, het centum van Borgloon dat omgevormd werd tot een middeleeuws dorp.

Het waren personages van het volksfeest dat de stad hield naar aanleiding van de herdenking 1.000 jaar Graafschap Loon. Destijds waren de graven van Loon machtige figuren die de scepter zwaaiden over 10 steden. Zo'n 2.000 inwoners ontdekten hoe ze in de middeleeuwen leefden, werkten en vochten. "We hebben 4.500 huishoudens persoonlijk uitgenodigd voor het volksfeest", zegt schepen van Cultuur Jeroen Bellings. "Elk gezin kreeg een bon van 5 euro waarmee het een gerechtje en een bier kon proeven." Menig Lonenaar liep rond met een aarden kruikje, met daarin het bier Arnold van Loon (een van de Loonse graven) dat met stroop gebrouwen wordt. Op de middeleeuwse markt weerklonk muziek van doedelzakken en draailieren. Kinderen konden munten slaan of duelleren met een zwaard. De wapenmeester liet zien waaruit de uitrusting van ridders bestond, compleet met maliënkolder, helm en zwaard. Het volksfeest was het eerste hoogtepunt van het jubileum. Vandaag en morgen vindt in het kasteel van Voort een historische evocatie plaats met 1.500 re-enectors die veldslagen naspelen en duels uitvechten. (LXB)