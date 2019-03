Kattensteeg in Borgloon beschermd als stadsgezicht Dirk Selis

21 maart 2019

16u31 0 Borgloon De Kattensteeg, een van de meest pittoreske steegjes in Borgloon, is voortaan beschermd als stadsgezicht. Het middeleeuwse aarden pad tussen de Tongersestraat en kasteel De Mot blijft zo bewaard voor het nageslacht.

Door de bescherming van de Kattensteeg wordt een stukje geschiedenis gered voor het nageslacht. De Kattensteeg is een historische voetweg die aangelegd werd op de plaats waar de middeleeuwse stadsversterking liep. Borgloon ontstond in het begin van de elfde eeuw en groeide uit tot een belangrijke stad in het graafschap Loon. De Kattensteeg is daar een blijvende herinnering aan.

Instorting

De Kattensteeg verkeert al jaren in slechte staat. Zes jaar geleden stortte nog 10 meter muur in en ook de rest van het oude bouwwerk staat scheef. Wandelingen werden omgeleid omdat het te gevaarlijk was om er door te wandelen. Maar door de bescherming kan de steeg nu hopelijk snel gerestaureerd worden. Onze fotograaf Karolien Coenen nam van de gelegenheid gebruik om er mooie reeks foto’s van te maken.