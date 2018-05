Jeugdhuis Aurora kan toch blijven bestaan 18 mei 2018

02u40 0

Grote opluchting bij de leden van jeugdhuis 'Aurora' in Borgloon. Het jeugdhuis bestaat al vijftig jaar, maar op de huidige locatie moet het gebouw plaats maken voor... een rusthuis.





Na lange gesprekken heeft de gemeente nu wel een magazijn ter beschikking gesteld aan de Ervaert, eveneens in het centrum van Borgloon. "Dat hebben we inmiddels gepimpt tot een nieuw jeugdhuis," verklappen medewerkers Stefaan Koekhofs en Bert Cordens. "Op 30 april openen we de deuren met ons 'tramrock festival'." In het nieuwe jeugdhuis komt ook trouwens een ereplaatsje voor Edith Houbreghts, de dame die zich hard ingezet heeft voor het behoud van het jeugdhuis. Zij kwam twee jaar geleden om het leven bij een tragisch ongeval. "We gaan haar inzet hier nooit vergeten." zeggen Stefaan en Bert. Jeugdhuis 'Aurora' trekt vandaag nog steeds 'jongeren' aan, die in de jaren tachtig en negentig ook al lid waren."





(RTZ)