Inbrekers op de vlucht voor bewoners Toon Royackers

31 januari 2019

15u48 0

Aan de Kapelstraat in Borgloon zijn dieven woensdagavond binnen gedrongen in een woning. De daders braken de deur open, maar kwamen plots oog in oog te staan met de bewoners. Ze sloegen daarop meteen zonder buit op de vlucht.