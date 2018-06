Huis tijdelijk onbewoonbaar na hevige brand 23 juni 2018

Door een brand is een huis langs de Bilterweg in Hoepertingen bij Borgloon tijdelijk onbewoonbaar. De bewoners roken gisteravond iets voor 20 uur een brandgeur en sloegen meteen alarm bij de hulpdiensten. Toen brandweerpost Sint-Truiden ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al door het dak naar buiten. De politie sloot intussen de Bilterweg plaatselijk af voor alle verkeer. Niemand raakte gewond, maar het vuur zorgde wel voor aanzienlijke schade aan de woning. Die werd tijdelijk onbewoonbaar verklaard.





De precieze oorzaak van de brand was gisteravond nog niet bekend. (RTZ)