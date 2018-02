Houtkanten langs idyllisch 'fruitspoor' voortaan ecologisch beheerd 27 februari 2018

02u51 0 Borgloon Binnen de ruilverkaveling Jesseren werd zo'n vijf kilometer van het 'fruitspoor' overgedragen van de NMBS naar Borgloon. Dat gedeelte van de oude en sinds 1970 buiten gebruik gestelde spoorlijn tussen Sint-Truiden, Borgloon en Tongeren, is nu een pilootproject voor de regio Haspengouw. De houtkanten langs de route zullen ecologisch worden beheerd.

De Loonse stroopfabriek was gisteren het decor om het project voor te stellen. Inge Moors (CD&V), de gedeputeerde van Plattelandsontwikkeling en haar collega van Sociale Economie Ludwig Vandenhove (sp.a) , ondersteunen het project dat een voorbeeld van een verantwoorde aanpak van houtkanten is. "Ze worden om de 10 jaar gekapt, waarna ze opnieuw twijgen geven die een decennium later weer geknot worden", stelt Moors.





"De houtkanten zijn een extra troef voor Borgloon en omgeving", zegt Frederik Santermans, die voor het regionaal landschap Haspengouw & Voeren het plattelandsproject Hagehelden (genoemd naar de vlinder die veel voorkomt in houtkanten) coördineert. "Het fruitspoor heeft een hoge natuurwaarde. Nu al wordt de route gebruikt als fietspad, waarlangs je de fruitgeschiedenis van Haspengouw kan ontdekken."





Energie

Jo Dardenne, de schepen van omgeving in Borgloon, ziet extra kansen met het traject van 5,7 kilometer op het fruitspoor (in totaal bij de 30 kilometer lang en vorig jaar door de provincie van de spoorwegen gekocht voor 1,8 miljoen euro): "De houtschilfers van de gekapte houtkanten worden in de stad gedroogd, en we denken erover na om houtschilferkachels te stoken, waarmee we gebouwen van de stad verwarmen", laat hij weten. Wat de provincie met de rest van het fruitspoor gaat doen, wordt midden dit jaar bepaald. (LXB)