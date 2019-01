Hard Blok Café nog tot 1 februari geopend DSS

15 januari 2019

16u33 0 Borgloon Nog tot 1 februari organiseert de Loonse Jeugddienst de winterse versie van het Hard Blok Café, een tijdelijke openbare studieruimte voor de Loonse jongeren.

Sven Gilissen, medewerker van de jeugddienst, vertelt over het initiatief: “Wij willen met het Hard Blok Café voor de Loonse studenten een ruimte voorzien in de Loonse bib waar ze gratis kunnen studeren. We hebben verschillende opstellingen, van groepstafels tot individuele tafels tussen de boeken. Dus voor ieder wat wils. Velen denken dat er meer afleiding is, wanneer je in groep studeert. Maar het voordeel van samen studeren, is juist dat de sfeer en het studeren van anderen, je er toe aanzetten om zelf te blokken.”

Iets gaan drinken

“Ook als je als student vragen of een steuntje in de rug nodig hebt, is het altijd fijn om tussen medestudenten te zitten. Wij zorgen ervoor dat de studenten steeds vers fruit, koffie, thee, water en een microgolf ter beschikking hebben. Sporadisch doen we eens een traktatie van een ijsje. En als de stress te hoog is gaan we samen iets drinken in het centrum”, besluit Sven.