Guldenbodemlaan dicht voor verkeer 30 maart 2018

03u02 0

De Guldenbodemlaan aan het kruispunt met Gillebroek is vandaag afgesloten voor het verkeer. Dat deelt het Agentschap Wegen en Verkeer mee. Vandaag brengt de aannemer de toplaag asfalt aan op het kruispunt en de bijbehorende aansluitingen. Gedurende deze werken is er tijdelijk geen gemotoriseerd verkeer mogelijk op het kruispunt en wordt de Guldenbodemlaan afgesloten voor doorgaand verkeer. Er zal dan een lokale omleiding gelden. Vanavond zal de rijbaan weer open zijn. Op de Guldenbodemlaan geldt daarna opnieuw eenrichtingsverkeer zoals dat nu ook het geval is. (MMM)