Grote loopvogel paradeert langs N76 06 februari 2018

02u58 0

Bestuurders op de N76 tussen Kortessem en Borgloon moesten maandagnamiddag uitkijken. De politie kreeg er melding dat een grote loopvogel over de rijbaan paradeerde.





Waar het dier precies ontsnapt was, was maandagavond nog niet duidelijk. Voorbijgangers werden alleszins opgeschrikt door iets wat op een stevige struisvogel, een nadoe of een emoe leek. Ongevallen gebeurden er gisteren gelukkig niet, en het beestje hield ook voldoende afstand. Maar de lokale politie van de zone Borgloon lanceerde maandag wel een oproep op Facebook om de eigenaar te vinden. Kort na de oproep koos de vogel al voor de veiligere landbouwvelden in de buurt. (RTZ)