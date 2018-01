Graafschap Loon viert 1.000 jarig bestaan 22 januari 2018

Het graafschap Loon, dat op z'n hoogtepunt praktisch héél de provincie Limburg omvatte, bestaat 1.000 jaar. De eerste schriftelijk akte waarin sprake was van het graafschap, dateert immers van 1018 na Christus. Héél 2018 wordt dit jubileum herdacht. Gisteren werd het startschot gegeven van het feestelijk jaar met het planten van een eik. "In de middeleeuwen was het de gewoonte bij belangrijke gebeurtenissen een boom te planten", zei schepen van Cultuur Jeroen Bellings.





Gouverneur Herman Reynders, burgemeester Danny Deneucker en gedeputeerde van Cultuur en Toerisme Igor Philtjens mochten de eik planten. Samen met de boomplanting droeg Mona Thijs, een studente woordkunst uit Borgloon, het gedicht voor dat de Truiense dichter Herman Rohaert naar aanleiding van 1.000 jaar graafschap schreef. De gemeente plant later dit jaar in de kerk een belevingscentrum over 1.000 jaar graafschap Loon. In juni vindt er ook nog een middeleeuws volksfeest plaats op en rond het kasteel van Voort. (LXB)