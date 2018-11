Eric Awouters start als burgemeester Jo Feytons neemt na drie jaren de sjerp over DSS

09 november 2018

13u18 0

In Borgloon hebben Open Vld, STROOP en sp.a de bevoegdheden van het nieuwe schepencollege vastgelegd. Awouters start als burgemeester, Jo Feytons, die 20 stemmen meer had, neemt na drie jaren de sjerp over



Eric Awouters wordt burgemeester, bevoegd voor Financiën en Interne zaken. Jo Feytons zal eerste schepen zijn, bevoegd voor Openbare Werken, Technische Dienst, Mobiliteit en Verkeer. Na drie jaar draaien de heren de zaak om. Open Vld krijgt ook nog Vrije Tijd, dat is voor Jeroen Bellings.

STROOP

Loes Ory (STROOP) wordt de laatste drie jaar van de legislatuur bevoegd voor Gezin, Toerisme en lokale economie. Dit wordt het eerste schepenambt voor STROOP. Danny Deneuker wordt voor zes jaar voorzitter van de gemeenteraad en wordt gedurende de eerste vier jaar van de legislatuur voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst en dus toegevoegd schepen bevoegd voor Welzijn.

Jo Dardenne krijgt Woon- en leefomgeving. Hij draagt na twee jaar zijn bevoegdheden over aan Jeroen Bellings. Dardenne blijft vanaf dan twee jaar gemeenteraadslid. Vanaf 2023 neemt hij het voorzitterschap over van Danny Deneuker van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Shana Schoubben wordt schepen van Gezin, Toerisme en lokale economie voor drie jaar en draagt dan haar bevoegdheden integraal over aan Loes Ory. Schoubben is het jongste lid van het schepencollege. Kim Mommen is de eerste twee jaar gemeenteraadslid en wordt vanaf 2021 voor vier jaar opnieuw schepen, meer bepaald van Vrije Tijd.