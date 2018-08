Eerste wielerhotel van Vlaanderen komt in Kerniel 22 augustus 2018

02u47 0 Borgloon Tegen de zomer 2019 opent het eerste wielerhotel van het land z'n deuren in Kerniel. Bart Gregoor, uitbater van Cafe Coureur in Kortessem, zet zijn schouders onder het project. "We mikken op sportieve fietsers uit eigen land en het buitenland", legt Gregoor uit.

Het wielerhotel kost 1,6 miljoen euro. "We hebben er lang over gedaan om een geschikte locatie te vinden, en dat is Kerniel", legt Bart Gregoor uit. Het hotel komt in en rond de vroegere jongensschool, dat werd gekocht van de stad. "We strippen de school en zetten er een nieuwbouw naast."





Glamping

Daarin komen zeven kamers voor twee personen plus een slaapzaal voor maximaal twaalf gasten. "En glamping in luxueuze tenten kan ook", zegt Gregoor. "We baten er tevens een fietsshop en een wielercafé uit."





Voor de fietsgasten zijn er allerlei extraatjes. "Hun fietsen staan veilig afgesloten in een aparte stalling die met camera's wordt bewaakt. De gasten kunnen vanop hun kamer hun fiets zien staan", vertelt Gregoor.





"Er komt een stand waar fietsen worden gekuist. Uit de grond komt perslucht om banden op te pompen. We plaatsen twee automaten: een met rennersvoeding en een met wielerkleding."





In de nieuwbouw worden Ridley-fietsen verhuurd en Roubaix-douches - zoals in de Vélodrome - geïnstalleerd. Er kan op de rollen gefietst. Er zal speciaal voor het hotel gebrouwen rennersbier getapt worden. (LXB)