Dertiger beticht van poging doodslag

De procureur van de correctionele rechtbank in Tongeren vroeg de internering, gevolgd door vijf jaar cel, voor M.B. (30) uit Borgloon wegens poging tot doodslag. Een banaal dispuut over twee blikjes bier zou de druppel geweest zijn die de emmer van J.B. deed overlopen.





De dertiger bood gedurende enkele dagen zijn leeftijdsgenoot, ene dakloze Lubanski, onderdak. Afspraken over welke vergoeding er stond tegenover kost en inwoon werden, volgens M.B., door zijn tijdelijke gast steeds op de lange baan geschoven terwijl drank en drugs niet bepaald bevorderlijk waren voor de goede verstandhouding. Toen M.B., op 19 maart 2016, vaststelde dat Lubanski twee van zijn blikjes bier soldaat had gemaakt, liep het uit de hand. Eerst stak hij zijn tijdelijke huisgenoot met een aardappelmesje in de borst. Die probeerde te vluchten via een keukenraam. Daarop werd hij nog in de kuit gebeten. M.B. ging terug naar binnen en achtervolgde Lubanski met een groter mes waarmee hij de man in de bovenarm stak. De procureur hekelde het feit dat M.B. niet inging op diverse uitnodigingen om zich te laten behandelen. Vonnis op 7 februari. (JEK)