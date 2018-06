Cowboys, vikingen en Romeinen lopen door Borgloon 25 juni 2018

02u36 0

Het was uitkijken voor indianen, cowboys, Romeinen en allerlei kolonisten afgelopen weekend in Borgloon. Allemaal stormden ze over het terrein van het kasteel van Voort. Daar werd 'Historia Mundi' gehouden, een evenement voor de echte liefhebbers van historische veldslagen. Die spelen de deelnemers in originele kostuums en met de juiste wapendracht van vroeger weer na. Zo kwam het dat ook de Noormannen weer één weekendje door Limburg mochten galopperen. Voor hun editie van 2018 in Borgloon werd extra aandacht gegeven aan de duizendste verjaardag van het 'Graafschap Loon'. Liefst 1.500 deelnemers kwamen daarvoor naar het kasteeldomein afgezakt. (RTZ)